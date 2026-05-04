Roma-Fiorentina, MANCINI: "Non dobbiamo guardare i risultati delle altre. Ranieri? Va ringraziato ma seguiamo il mister in tutto e per tutto"

Al termine della sfida contro la Fiorentina, ha parlato Gianluca Mancini. Queste le sue parole:

MANCINI A DAZN

La Roma sta meglio di Milan e Juventus?

“Noi stiamo mettendo in campo ciò che facciamo in settimana, ovvero ci alleniamo forte e guardiamo solo noi stessi. Non dobbiamo guardare i risultati delle altre. Bellissima partita stasera, stiamo lì e l’importante è crederci sempre come stiamo facendo. Dobbiamo finire questo campionato nel migliore dei modi”.

Quale è la forza di questa squadra?

“Quello che abbiamo vissuto all’inizio della passata stagione è stata una batosta per tutti. Siamo rimasti in tutti di quel gruppo e siamo sempre rimasti uniti, quest’anno ancora di più sin dal momento in cui è arrivato Gasperini. L’abbiamo cercato di seguire in tutto e per tutto. Questa squadra ha carattere, poi è normale che ci possono essere momenti negativi ma l’impegno e la forza di allenarci a mille all’ora non è mai mancata. Questa è una grande forza e questo gruppo si merita serate come queste”.

Quanto ti è rimasta addosso l’eliminazione dal Mondiale?

“È ancora addosso, me la porto dentro perché sono stati giorni bruttissimi. Il pensiero è sempre lui e vedere il Mondiale a casa sarà difficile. Dispiace, anche lì si era creato un grandissimo gruppo. Dobbiamo andare avanti e pensare alle nuove competizioni. Dobbiamo cercare di fare qualcosa di diverso, ma la delusione rimane”.

MANCINI A DAZN

Cosa pensi che ci sarà nell’immediato futuro per la Roma? Può arrivare in Champions?

“La Roma per me è sempre stata forte, da inizio anno. È un gruppo bello, coeso, forte nel carattere e nei giocatori. Abbiamo avuti degli alti e bassi come è normale in un campionato. Adesso che stiamo recuperando giocatori è ancora meglio. Viviamo partita per partita, ne mancano tre e dobbiamo andare forte per giocarcela fino alla fine.”

Una di queste tre partite è il derby, come vi state preparando?

“Prima della partita con la Lazio c’è quella con il Parma e quello è un campo difficile, dove hanno faticato in tanti. Dobbiamo prepararci bene per quella partita e poi pensare alla settimana dopo. Il derby si prepara da solo, che sia alla penultima o a metà campionato, ma c’è ancora tempo per pensarci.”

C’è stato l’addio di Ranieri. Come l’hai vissuto?

“Mister Ranieri dai mesi dell’anno scorso, da allenatore e da dirigente, per noi ha fato qualcosa di importante e va ringraziato. Dentro lo spogliatoio noi seguiamo le indicazioni del mister. Quello che succede a livello dirigenziale è un’altra parte. Lo spogliatoio era molto tranquillo, abbiamo ringraziato mister Ranieri per quello che ha fatto in questi mesi.”

MANCINI IN CONFERENZA STAMPA

Il cambiamento in società vi ha unito?

"Condivido le parole del mister, il gruppo è unito da sempre. Non ci ha cambiato, abbiamo ringraziato mister Ranieri per quello che ha fatto, ma non ce ne occupiamo noi. Noi restiamo concentrati sul campo".

Ci racconti meglio Malen?

"In allenamento è ancor più forti, serve starci anche più attenti per non farci male. Una delle sue grandi doti è che è un ragazzo eccezionale, poi calcisticamente ha uno smarcamento per andare al tiro che è importante per noi. Ha portato tanto in questo gruppo".

La Roma può credere nella Champions?

"Noi ci crediamo, ma non dipende solo da noi. Noi vogliamo finire nel migliore dei

modi. allenandosi forte per non avere rimpianti. Il campionato è lungo e difficile. Ci crediamo".