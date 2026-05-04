Roma-Fiorentina, Brescianini: "Salvezza? Dobbiamo portare la nave in porto"

Alle ore 20:45 va in scena il match allo Stadio Olimpico tra Roma e Fiorentina, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Marco Brescianini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del centrocampista della squadra toscana.

BRESCIANINI A DAZN

Cosa significherebbe la salvezza?

"A gennaio sono venuto qui, ora dobbiamo portare la nave in porto. Stagione difficile, ma possiamo raddrizzarla nelle ultime partite".

BRESCIANINI A SKY

Cosa ti aspetti da questo finale di stagione?

"Spero di raggiungere l'obiettivo di squadra. A livello personale spero di mettere più minutaggio possibile e cercare di mettere in campo le mie qualità"

Ritrovi Gasperini. Ti aspetti la Roma di Gasperini?

"Sicuramente sarà una battaglia, sì è la Roma di Gasperini. Non lo scopro io il mister, lo sanno tutti. Oggi sarà una bella partita"