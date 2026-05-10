Parma-Roma, RENSCH: "Partita pazza, ci abbiamo creduto da squadra. Il derby è la partita più importante e dobbiamo vincere"

La Roma vince 2-3 al minuto 101 in casa del Parma grazie al rigore calciato da Donyell Malen al termine di una partita folle e continua a sognare la Champions League. I giallorossi ribaltano tutto nel recupero e agganciano momentaneamente il Milan (impegnato stasera contro l'Atalanta) al quarto posto in classifica con 67 punti. Al termine della partita Devyne Rensch ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

RENSCH IN CONFERENZA STAMPA

Ci racconti il finale? Il rigore?

"È stato un match incredibile, pazzo. Una gara difficile contro un Parma che ha lottato fino alla fine. Ci abbiamo creduto da squadra. La cosa più importante è che abbiamo vinto, non importa che abbia segnato io anche se ovviamente ne sono felice. Dobbiamo focalizzarci sulle prossime partite".

Cosa è accaduto nel finale? Alcuni erano molto arrabbiati...

"Non so cosa sia successo tra Ndicka, Mancini e i giocatori del Parma. Lottare è normale perché vogliamo vincere, fa parte del gioco. La cosa più importante è che abbiamo vinto".

RENSCH A DAZN

Quali erano le tue sensazioni sul rigore? Eravate sicuri...

“Quando la palla era sulla fascia, sapevo che poteva arrivare da me. Quando è arrivato il cross, il difensore era concentrato solo su di me e sapevo che dovevo solo fare un movimento. Lui mi ha tirato, si è aggrappato a me. Poi l’arbitro mi ha fischiato fallo e ho detto ‘non è possibile’. Poi è intervenuto il Var e lo sapete… c’è stato il rigore”.

Ora arriva il derby, come si vive a un punto dalla Champions?

“Il derby è il derby. Non importa la classifica e i punti, il derby è il derby. È la partita più importante, dobbiamo vincere. Ora abbiamo una settimana per recuperare. Dobbiamo essere pronti, una partita così folle ci aiuterà”.