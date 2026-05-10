Parma-Roma, Ordonez: "Vogliamo chiudere al meglio il campionato"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Tardini il match tra Parma e Roma, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Christian Nahuel Ordonez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del calciatore della squadra emiliana.
ORDONEZ A DAZN
Il vantaggio è essere leggeri di testa rispetto alla
Roma?
"La Roma si gioca tanto ma noi vogliamo fare ancora più punti e cercare di chiudere al meglio il campionato".
ORDONEZ A SKY
Per questo Parma c'è il ruolo di arbitro dell'Europa: come affrontate una squadra come la Roma?
"Sappiamo che la Roma è una grande squadra, molto forte, che va a competere per la vittoria questa sera. Ma noi dobbiamo fare il nostro e fare del nostro meglio".