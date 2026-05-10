Parma-Roma, MALEN: "Tanta pressione sul rigore, era molto importante per la nostra stagione"

La Roma vince 2-3 al minuto 101 in casa del Parma grazie al rigore calciato da Donyell Malen al termine di una partita folle e continua a sognare la Champions League. I giallorossi ribaltano tutto nel recupero e agganciano momentaneamente il Milan (impegnato stasera contro l'Atalanta) al quarto posto in classifica con 67 punti. Al termine della partita Donyell Malen, autore di una doppietta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

MALEN A SKY SPORT

Scegliere l’Italia è stata una grande idea. Stai esaltando le tue caratteristiche...

"Sì, perché qui posso giocare il mio calcio".

MALEN A DAZN

Quanta pressione c’era sul rigore?

“Tanta. Era molto importante per la nostra stagione”.

13 gol, gli stessi di Kane da quando sei arrivato. È anche oltre le tue aspettative?

“Fantastico, è un grande numero. La cosa più importante sono i miei compagni che mi aiutano a raggiungere questi numeri”.