Parma-Roma, Koné: "Contento di essere tornato, dobbiamo pensare di partita in partita"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Tardini il match tra Parma e Roma, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Manu Koné ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del calciatore giallorosso.

Come stai? Ti senti nuovamente al 100%?

“Sono contento di essere tornato a disposizione dopo un infortunio che mi ha tenuto fuori per qualche settimana. E’ un momento importante per la squadra, dobbiamo pensare di partita in partita e avrò modo di migliorare la mia condizione“.