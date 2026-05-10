Parma-Roma, Cuesta: "È importante sapersi adattare, per questo abbiamo cambiato tanto. La Roma è in un grande momento"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Tardini il match tra Parma e Roma, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Carlos Cuesta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'allenatore della squadra emiliana.

CUESTA A DAZN

Quali sono gli obiettivi da qui alla fine del campionato?

"Rappresentiamo il Parma ogni giorno, cerchiamo di arrivare più in alto possibile".

Cosa hai portato dall'esperienza con Arteta?

"La cosa più importante è avere visione, ma anche sapersi adattarsi, abbiamo cambiato rispetto all'inizio, quando eravamo la squadra più aggressiva del campionato. Nelle ultime giornate abbiamo iniziato ad avere un blocco più basso, con un palleggio più lento e meno rapido. Siamo legati alle idee delle società ed ai calciatori che abbiamo, loro devono sentirsi a loro agio nel sistema del gioco".

CUESTA A SKY

Cosa serve contro questa Roma?

"C’è grande volontà di fare una grande prestazione e di portare la partita il più possibile sui binari che vogliamo noi. Sappiamo della difficoltà dell’avversario, della sua qualità e del momento di forma che sta attraversando, ma allo stesso tempo conosciamo anche i nostri punti di forza e dobbiamo sfruttarli".

Queste partite servono a far crescere i giovani?

"Cerchiamo sempre di mettere in campo la squadra più competitiva possibile e di fare le scelte che riteniamo giuste. In questo caso Pellegrino ci ha dato tantissimo. Abbiamo analizzato la situazione e siamo convinti che possa darci molto anche oggi, quando avrà la possibilità di entrare in campo. Allo stesso modo, Estevez arriva da un grande momento di forma e pensiamo che le sue caratteristiche possano aiutarci nella partita di oggi. Tutti, sia chi parte dalla panchina sia chi inizia dal primo minuto, sono pronti a dare il massimo per aiutare la squadra e portare la partita dove vogliamo".

L'obiettivo di oggi?

"Dobbiamo dare valore anche al nostro percorso, perché all’inizio eravamo la squadra più offensiva della Serie A nelle prime sei partite. Poi abbiamo evoluto un po’ il nostro approccio, in funzione di quello che sentivamo stesse funzionando meglio e di ciò su cui, invece, facevamo più fatica. C’è stato anche un periodo in cui abbiamo giocato sempre con il 4-3-3, con esterni molto aperti e con l’idea di essere più propositivi. Nelle ultime dieci giornate, invece, è vero che abbiamo avuto un approccio più compatto, più basso, con il baricentro più vicino alla nostra porta, ma anche questo ci ha portato risultati. Alla fine, quello che dovevamo fare era avvicinarci il più possibile al nostro obiettivo. Anche oggi l’obiettivo è vincere e affronteremo la partita nel modo in cui sentiamo di poterci avvicinare di più alla vittoria".