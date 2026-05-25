Hellas Verona-Roma, Akpa Akpro: "Stagione strana. Con questa squadra, potevamo fare di più"

Il centrocampista dell'Hellas ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma

Sulla partita con la Roma.

"Oggi volevamo dare una risposta positiva ai nostri tifosi, quindi ci dispiace per il risultato finale".

Sulla retrocessione.

"Questa stagione è stata strana perché con i giocatori che avevamo potevamo fare di più. Forse ci è mancata un po’ di unità di gruppo e non siamo riusciti a trovare le soluzioni insieme. Anche gli infortuni, poi, non ci hanno aiutato".

Sul suo futuro.

"Non ho ancora cosa fare per la prossima stagione. Ora stacco un po’ e poi valuteremo con calma con la società, anche in base al progetto del club".