Roma-Atalanta, Raspadori: "Pareggio positivo. L'interesse dei giallorossi mi ha fatto piacere, ma sono orgoglioso della mia scelta"

La Roma non riesce a sbloccarsi negli scontri diretti e pareggia 1-1 contro l'Atalanta nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. La Dea passa in vantaggio al minuto 12 con Krstovic, ma i giallorossi rispondono con Hermoso poco prima dell'intervallo. Al termine della partita Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

RASPADORI A SKY

Sei tornato nel momento chiave della stagione. Come stai?

"Mi sento bene, sono rientrato bene. Ora abbiamo il momento più importante della stagione. Ora ci si gioca un po’ tutto. Abbiamo fatto un’ottima partita, poi è normale quando esce una partita così intensa tra le due squadre qualche errore tecnico esce. Possiamo dire che siamo mancati in alcune scelte finali. Sull’1-0 abbiamo avuto qualche occasione per portarci sul 2-0 però credo che dobbiamo essere felici della prestazione. Non è mai semplice giocare contro questa squadra in casa loro soprattutto".

Come guardate la classifica?

"Ora la testa finisce sulla partita di mercoledì. Sappiamo quanto ci teniamo. Giocheremo in casa nostra davanti ai nostri tifosi ed è un motivo in più per regalargli questa gioia. Per quanto riguarda il campionato mancano poche partite ma sono quelle decisive. È ancora tutto aperto, noi cercheremo se ci sarà uno spiraglio di farci trovare pronti".

Ti manca quel sano egoismo in area di rigore. Cosa ne pensi?

"Credo che per le mie caratteristiche ci sono delle situazioni in cui non ho l’egoismo dell’attaccante ma cerco di mettere avanti quello che è il lavoro di squadra, quello che mi viene chiesto dall’allenatore. Anche oggi mi sono trovato a fare un lavoro difensivo importante, era il piano gara. È normale sono un attaccante, sono felicissimo quando faccio gol quando ho tante occasioni per riuscire a portare alla squadra qualcosa a livello difensivo. Sono sicuro che devo lavorare tanto anche sull’aspetto offensivo, c’è sempre da fare un passettino in più. Il mio obiettivo è abbinare entrambe le cose per riuscire ad essere efficiente nella fase offensiva e in quella difensiva".

RASPADORI A DAZN

Quanto sei contento della tua prestazione, era da tempo che non ti vedevamo con così tanta energia?

"Sicuramente sono molto contento della partita, era un po che non giocavo 90 minuti, sono felice perché lavoro molto nel quotidiano. La squadra ha fatto una grande partita, è stato un match molto intenso, per questo c’è stato anche errore in più, anche su 1-0 abbiamo avuto occasione per fare di più, ma la Roma è forte, il pareggio è positivo".

Caldara ha detto che oggi hai fatto una grande prestazione, anche difensivamente, con tanta dedizione e attenzione…

"Grazie, l’avevamo preparata così, perché loro spesso facevano questo tipo di situazioni, il mister me lo aveva chiesto. Nonostante sia un giocatore offensivo penso che mettersi a disposizione così, come hanno fatto anche gli altri compagni, possa portare solo a qualcosa di positivo. Ora testa a mercoledì".

Potevi giocare anche nell’altra squadra oggi...

"L’interesse fa sempre piacere, anche di un grande club come la Roma. Sono molto contento e orgoglioso della mia scelta, ci tengo a sottolineare che tifosi mi hanno accolto alla grande".

RASPADORI IN CONFERENZA

"Usciamo in maniera positiva da questa partita, abbiamo messo coraggio ed è stata una grande prestazione. Ci sono diversi giorni per recuperare, mercoledì abbiamo una partita importantissima per il nostro percorso, per noi la coppa Italia è uno obiettivo importante".

"Sicuramente quello che sto cercando è la continuità. A Napoli ho vissuto un’esperienza stupenda, bellissima, che farà sempre parte del mio percorso. A gennaio l’Atalanta ha dimostrato una volontà incredibile di avermi. Io cercavo continuità, ora sto bene e voglio chiaramente lavorare per la squadra ed essere al top e cercare di raggiungere i nostri obiettivi".

"Ho avuto la fortuna di avere l’interesse di diverse squadre, quando si parla di club come la Roma fa grandissimo piacere ricevere il corteggiamento per quella che è la piazza e il valore della squadra. Sono contentissimo della scelta che ho fatto e di quello che ha fatto l’Atalanta. Credo che la mia ambizione rispecchi quella della società e sono felice di far parte di questo progetto".