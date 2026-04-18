Roma-Atalanta, NDICKA: "Meritavamo di vincere, crediamo ancora alla Champions. Tensione a Trigoria? Noi pensiamo solo al campo"

La Roma non riesce a sbloccarsi negli scontri diretti e pareggia 1-1 contro l'Atalanta nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. La Dea passa in vantaggio al minuto 12 con Krstovic, ma i giallorossi rispondono con Hermoso poco prima dell'intervallo. Al termine della partita Evan Ndicka ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

NDICKA A SKY SPORT

Ci racconti come è lo spogliatoio dopo questo risultato?

"Siamo tranquilli, volevamo vincere e questo è certo. Abbiamo fatto una buona partita, penso che siamo stati più dominanti dell’Atalanta. Continuiamo così e vinceremo tante partite fino alla fine della stagione".

Sei uno dei leader: come avete vissuto questa settimana molto difficile per le vicende societarie?

"Non guardiamo queste cose. Siamo molto concentrati sul campo. Il nostro lavoro è di giocare bene al calcio e vincere le partite. Penso che se continuiamo così si possono fare grandi cose".

Dopo aver disputato la Coppa d’Africa hai avvertito un po' di fatica a riprendere il livello di prestazioni della prima parte di stagione?

"Per me è un piacere giocare a calcio e giocare nella Roma. Non c’è fatica. Gli allenamenti sono duri e va bene".

Sul gol forse non hai capito subito la pericolosità di Krstovic. Potevate fare qualcosa in più?

"Si può sempre fare qualcosa in più. Lui ha calciato subito, ha fatto un bel tiro. Non penso che c’è tanto da fare. Quando siamo aperti così, se poi perdi palla è difficile. Si può sempre far meglio".

NDICKA A DAZN

Gasperini era soddisfatto della partita: il punto di vista di un giocatore, soprattutto sull'ambiente?

“Io mi concentro solo sul campo, sono più contento quando gioco. Il resto non ho visto molto”.

È stato complicato lasciare alle spalle questa settimana e l'ambiente caldissimo di Trigoria?

“Da nostra parte non era così caldo, l’ambiente dei giocatori è bello e nello spogliatoio sono tutti contenti di giocare a calcio. Facciamo le cose per vincere, oggi non ci siamo riusciti, ma siamo sulla strada giusta”.

Quanto credete ancora alla Champions?

“Ci crediamo tanto. Non dipende solo da noi, ma faremo il massimo per arrivare”.

NDICKA IN CONFERENZA STAMPA

Che effetto ha fatto vedere l’allenatore scoppiare a piangere in conferenza? Ti ha spinto a dare qualcosa in più?

“Non so veramente che dire. Quello che sento da parte mia e dello spogliatoio, è che facciamo un lavoro serio. Si dicono tante cose, ma noi siamo concentrati”.

Credete ancora alla Champions?

“Certo. Crediamo fortemente alla possibilità di vincere le prossime partite. Non dipende solo da noi, ma dobbiamo spingere senza pensare troppo. Noi lo facciamo bene e non ci guardiamo dietro. Oggi meritavamo di vincere”.

Che partita avresti voluto rigiocare? Che difficoltà ci sono contro l’Atalanta?

“L’Atalanta è una grande squadra, lo era prima e lo è ora. Vincere in Serie A è sempre difficile contro tutti e lo abbiamo visto in Sassuolo-Como”.