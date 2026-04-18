Roma-Atalanta, de Roon: "Ci è mancato l'ultimo passaggio. Europa? Dobbiamo crederci fino alla fine"

La Roma non riesce a sbloccarsi negli scontri diretti e pareggia 1-1 contro l'Atalanta nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. La Dea passa in vantaggio al minuto 12 con Krstovic, ma i giallorossi rispondono con Hermoso poco prima dell'intervallo. Al termine della partita Marten de Roon ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

DE ROON A SKY SPORT

Ci arrivate nel modo migliore alla partita con la Lazio?

"Abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo ci è mancata un po’ di qualità in transizione. Credo che abbiamo avuto tante occasioni, ci è mancato l’ultimo passaggio. Il secondo tempo è stato molto equilibrato".

Da capitano hai consolato Carnesecchi dopo Atalanta-Juventus?

"Non si deve scusare, è stata la nostra forza quest’anno. È stato il migliore in assoluto. Ha avuto un po’ di sfortuna. Marco è stato protagonista tutto l’anno. Dobbiamo crederci fino all’ultimo".

La Coppa Italia rimane un tarlo visto che avete perso tre finali?

"È un obiettivo. Dobbiamo fare una grande partita, abbiamo tanta voglia di arrivare lì ma sarà tosta. Abbiamo visto la Lazio con il Napoli, sta veramente bene. Dobbiamo lasciare tutto in campo"..

DE ROON A DAZN

C’è ancora lotta per la Champions League o è scappata via?

“Siamo indietro, dobbiamo credere che loro possano sbagliare. Oggi abbiamo avuto alcune occasioni, ci è mancato ultimo passaggio ma loro sono squadra forte. Pareggio che sta bene a tutti”.

L'errore di Carnesecchi contro la Juventus?

“Non se la deve prendere con se stesso, sta facendo una stagione straordinaria. Per me è uno dei migliori in Italia”.

Su questo campo si giocherà la finale di Coppa Italia, quale sono i pensieri?

“Ci ho giocato più volte e i risultati non sono stati favorevoli, ma mercoledì ce la metteremo tutta”.