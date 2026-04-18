Roma-Atalanta, Carnesecchi: "Europa? Siamo ancora in corsa. Svilar mi piace tanto, ci siamo fatti i complimenti a vicenda"

La Roma non riesce a sbloccarsi negli scontri diretti e pareggia 1-1 contro l'Atalanta nel match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. La Dea passa in vantaggio al minuto 12 con Krstovic, ma i giallorossi rispondono con Hermoso poco prima dell'intervallo. Al termine della partita Marco Carnesecchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

CARNESECCHI A SKY SPORT

Un punto prezioso o un’occasione sciupata visto che siete andati in vantaggio?

"Sicuramente è stata una grandissima partita, se ne vedono poche in Serie A con questa intensità. Potevano essere 3 punti, abbiamo preso gol allo scadere ma con queste squadre forti capita. Portiamo a casa questo punto consapevoli che mercoledì ci sarà una partita tosta che ci permetterà di dare una svolta alla stagione".

La distanza dal sesto posto è sempre di quattro punti...

"Siamo in corsa. Non ho dormito per una settimana e credo che stasera mi farò una bella dormita. Ci sono rimasto male sabato scorso, mi sentivo di aver deluso i miei avversari. Siamo dentro, siamo in corsa. Siamo quelli con il calendario più difficile, ci sono squadre che si devono salvare e raggiungere obiettivi e non è mai facile".

Per mercoledì subentra la presssione di chi si gioca tutto?

"Sicuramente, la pressione sta su entrambi. Forse è la via più breve per arrivare in Europa League perché in campionato recuperare i punti è difficile. Sarà una partita stimolante, non vediamo l’ora di giocarla".

CARNESECCHI A DAZN

Che settimana è stata per te?

“Settimana dura, sono stato molto male. Ci portiamo questo punto a Bergamo”.

Che ti ha detto Svilar?

“Gli ho fatto i complimenti perché mi piace davvero tanto e ce li siamo fatti a vicenda”.