Premio "Inside the Sport", PELLEGRINI: "Gasperini ora è più carico di prima. Il mio futuro? Le prossime 5 partite, poi si vedrà"

Si è svolto oggi l'evento "Inside The Sport 2026", la manifestazione promossa da Ussi e Mcl per l'ottantesimo anniversario dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Tra i premiati anche Lorenzo Pellegrini, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti a margine dell'evento. Queste le sue parole:

Sull'obiettivo Champions ancora raggiungibile.

"Sì quello che noi abbiamo sempre fatto da inizio stagione è stato pensare solo a noi, non guardare troppo i numeri della classifica. Visto che in questo momento non dipende solo da noi, ciò che possiamo fare è concentrarci su noi stessi e cercare di vincere tutte le partite rimaste, poi alla fine si vedrà".

Su Gasperini.

"È più carico di prima ora, dobbiamo concentrarci solo su queste ultime partite. Quello che interessa a noi è stare il meglio possibile sul campo per vincere le sfide e poi vedremo ciò che sarà".

Sul suo futuro.

"Il mio futuro sono queste cinque partite, poi dopo se ne parlerà".

Sulla permanenza di Gasperini.

"Quello che posso dire ai tifosi è la verità e cioè che la Roma darà tutto in queste partite. Abbiamo fatto una stagione che ha avuto un calo nell'ultimo mese ma per il resto la nostra è stata una stagione davvero in crescendo. Io credo che ciò che abbiamo fatto potrebbe esser davvero un grande punto di partenza, però poi alla fine credo che si debba terminare questa stagione per dare un giudizio finale. Quello che abbiamo fatto finora e che continueremo a fare è seguire il Mister, per quello che ci chiederà e per quello che ci dirà la domenica per vincere le partite".

Sul suo percorso.

"Sono contento perché l'anno scorso è stata una stagione davvero difficile e il mio infortunio a maggio è stato veramente la ciliegina sulla torta, però devo dire che ho iniziato questa stagione con qualche problemino legato sempre a quell'infortunio ma veramente sono contento anche io della mia crescita e della mia continuità che ho avuto purtroppo fino all'incidente di Pisa, che mi ha portato a quest'altro infortunio che proprio non ci voleva perché sentivo di aver ritrovato proprio la condizione al 100%. Comunque sia riuscirò a tornare prima della fine della stagione e il mio obiettivo è ritornare come ho lasciato, per aiutare i miei compagni e il mio mister a vincere per la Roma".

È lampante che il tuo desiderio sia quello di rimanere, per ciò che rappresenta per te la Roma e questa tifoseria…

"Quello che rappresenta la Roma per me lo ha sempre rappresentato fin da bambino e lo rappresenterà per sempre. Non sarà quello il pensiero".