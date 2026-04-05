Inter-Roma, Thuram: "Ho un legame importante con Lautaro, ci dà sempre l'esempio. Mkhitaryan? È come un zio per me"

L'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, autore del quarto gol dei nerazzurri, ha parlato, al termine della partita vinta contro la Roma, del ruolo fondamentale di Lautaro Martinez (recuperano oggi dopo un lungo stop) per la squadra. Ecco le risposte.

THURAM A DAZN

Ti era mancato Lautaro?

“Sì. Ma anche Pio e Bonny sono importantissimi. Io ho un legame particolare con Lautaro, ma anche tutta la squadra dato che è il nostro capitano. Ci dà sempre l’esempio nei momenti più difficili. Siamo contentissimi di averlo con noi”.

THURAM IN CONFERENZA STAMPA

Quanto per te è importante il rientro di Lautaro?

"Lui è il nostro capitano e giocatore chiave, ci ha dato l'esempio sta sera".

Questa prestazione può essere un clic per la stagione?

"No, mi dà ancora più fiducia per continuare a segnare".

Quanto è vicino lo scudetto?

"Non lo so, abbiamo giocato e dobbiamo aspettare le altre partite. Niente è fatto ancora"

Ci puoi raccontare il tuo rapporto con Mkhitaryan?

"Lui è stato importante fin dall'inizio, mi ha dato grandi consigli, è come uno zio per me".