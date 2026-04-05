Inter-Roma, Lautaro: "Oggi serviva dare un segnale, anche per noi stessi. I nazionali italiani? Danno sempre tutto"

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, recuperato oggi proprio contro la Roma, ha dimostrato quanto fosse mancato un giocatore come lui ai nerazzurri (oggi doppietta e prestazione da migliore in campo). Dopo la grande partita di stasera, l'argentino ha risposto alle domande di Dazn al termine del Match. Ecco le sue parole:

LAUTARO A DAZN

È tornato il grande carattere dell’Inter…

“Oggi era uno scontro diretto per il nostro cammino, per la classifica e per il segnale che vogliamo dare a noi stessi. Bisognava scendere in campo con l’atteggiamento e la personalità giusta contro una squadra forte. Conosciamo Gasperini, le sue squadre giocano uomo contro uomo e provano a sporcare le giocate. Oggi Thuram ha fatto la differenza, tutti possiamo avere un calo. Sono felice per tutti i compagni, ce la meritavamo”.

Per il gruppo degli Azzurri vale doppio questa vittoria?

“A me viene la pelle d’oca perché questi ragazzi danno sempre tutto, anche quando si perde. In Nazionale hanno dato tutto, lavorano a testa alta. Non possiamo fermarci, accettiamo le critiche ma un calo ci può stare. Sono contento di averli come compagni di squadra”.