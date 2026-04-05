Inter-Roma, GASPERINI: "Folle pensare di buttare per aria questo gruppo. Bisogna migliorarlo e non abbatterlo"

Al termine della sconfitta contro l'Inter, ha parlato il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini. Le sue parole:

GASPERINI A DAZN

Il blackout a inizio secondo tempo?

“Dopo il terzo gol sì, non prima. Abbiamo preso gol dopo 30 secondi e poi a fine primo tempo, ma in mezzo ho visto tanta Roma. Il primo tempo è stato molto buono, ma averlo chiuso in svantaggio ci ha dato un brutto colpo al morale. Dal 3-1 è stata una sofferenza”.

Come si spiega la fragilità in fase di non possesso? Come sta Mancini?

“Mancini è importante per noi. Quando siamo al completo siamo più competitivi, ma a turno ci stanno mancano dei giocatori. Tutti stanno dando il massimo. Partita dai due volti, nel primo tempo ho visto tanta Roma. Il risultato finale fa vedere tutto in modo diverso e dopo il 3-1 la partita si è chiusa. Merito anche all’Inter che è una grande squadra”.

Come sta la sua Roma dal punto di vista fisico e mentale? Sembra un’altra Roma dopo il gol di Gatti…

“No. Ci sono state partite diverse, ma abbiamo fatto sempre buone prestazioni. Questa sera è la prima volta che sbagliamo un tempo. C’è stato un calo morale, ma questa squadra riparte. Perdere a Milano contro questa Inter ci può stare, chiaramente non con queste dimensioni. Ma le prossime due partite saranno in casa e metteremo in campo tutte le nostre chance”.

Quanto diventa difficile il quarto posto?

“È difficile per tutte le squadre e non solo per noi. Ci sono 7 partite per noi, siamo un po’ dietro e attardati ma faremo di tutto per recuperare. Questo è sicuro”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

C'è poco da dire sta sera? Vede tutto nero?

"Di positivo posso vedere il primo tempo, c'è stato un po' di scoramento per averlo chiuso in svantaggio. Il gol di Calhanoglu bisogna fargli i complimenti, il terzo gol poi ha provocato uno scoramento. Poi c'è stato un crollo morale, ci sta perdere a non con queste dfimensioni. Questa squadra è sana e il gruppo è positivo, cercheremo di ripartire".

Come giudica il crollo nel secondo tempo? Qualcuno fatica a questo livello?

"Le valutazioni le farò con la società precise e chiare. Non credo che questa squadra vada ricostruita ma rinforzata, che è una cosa diversa. La base è evidente. Da mesi stiamo pagando emergenze ripetute e lunghe che ci hanno messo in difficoltà in tutti i reparti. Non credo che la squadra stia facendo meno di quelle che sono le sue possibilità. Perdere a Milano dispiace soprattutto per le dimensioni, ma abbiamo affrontato una squadra forte. Questa è una squadra che ha sempre fatto il suo dovere al meglio e lo farà anche nelle ultime sette partite. Pensare di buttare per aria questo gruppo e questo lavoro per me è una follia. È un gruppo che va rinforzato nei modi giusti e compatibilmente con le disponibilità economiche. Questo è un gruppo che ha il quinto o sesto posto in classifica e da solo non basta, quindi bisogna migliorarlo e non abbatterlo”.

Ha chiesto già delle garanzie alla società?

"No, non è il momento adesso e non è una questione economica. La Roma ha speso molto, a me non è mai capitato che una società spendesse queste cifre. Non è solo una questione economica ma di dove e chi andare a prendere per aumentare le potenzialità della squadra. Ora però è prematuro".

Quel gol di Gatti con la Juve ha inciso molto?

"Penso di no, è chiaro che è stato un gol importante. Le abbiamo giocate le partite, con il Bologna sono state ottime gare. Siamo in emergenza da tanto, non solo in attacco. Oggi per la prima volta c'è stato un crollo morale, questo non deve succedere. Questa sera per la prima volta si può rimproverare qualcosa, per me i risultati sono in linea con il valore della squadra. Se lo chiedete a me è in linea con le sue potenzialità".

C'è una questione tecnica nei gol presi a freddo?

"Difficile dare una risposta, gol dopo 50 secondi se ne vedono di rado. Ci è capitato, poi abbiamo reagito nel primo tempo. Bisogna ripartire da lì, per la prima volta è arrivato questo calo, dobbiamo dare una risposta forte subito, la daremo già dalle prossime gare, Questa squadra non merita di abbattersi, questa squadra ha la coscienza a posto".