Inter-Roma, Dumfries: "Contento del ritorno di Cahla e Lautaro, sono importanti. Questo è un gruppo speciale"

Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, ha risposto alle domande dei cronisti di Dazn al termine della partita contro la Roma. L'olandese ha manifestato la sua felicità per il ritorno in gruppo di Calhanoglu e Lautaro Martinez, parlando anche dell'importanza del gruppo e del forte legame che c'è tra i nerazzurri. Le sue risposte:

DUMFRIES A DAZN

Stasera l’atteggiamento ha fatto la differenza…

“Partita molto bella, abbiamo fatto bene. Sono contento dei ritorni di Lautaro e Calhanoglu, sono molto importanti per noi. Siamo una famiglia e un gruppo molto forte, questa è la strada giusta”.

Quanto è importante questa vittoria in ottica scudetto?

“Molto importante dopo due pareggi. Ogni partita è una finale in questo momento, vogliamo vincere lo scudetto e questa è la strada giusta. Dobbiamo continuare così”.

Quanto è bello questo gruppo?

“È un gruppo speciale, siamo insieme da tanti anni e siamo come una famiglia. Tutti sono felici quando qualcuno segna”.

Il pallonetto a Svilar? Hai visto la reazione di Thuram?

“Volevo segnare. Thuram scherza molto (ride, ndr), ecco perché ha reagito così al mio errore. Bonny mi ha dato un grande pallone, un peccato non aver segnato. La cosa più importante comunque è la vittoria, abbiamo fatto una grande partita”.