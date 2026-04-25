Bologna-Roma, MANCINI: "La Roma è sopra tutto, bisogna sempre dare il massimo"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Dall'Ara il match tra Bologna e Roma, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Gianluca Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del difensore giallorosso.

MANCINI A DAZN

Come hai vissuto il comunicato del club?

"La Roma è sopra tutto. Quando portiamo questa maglia bisogna saperlo e dare il massimo. Quella frase è vera".

Dobbiamo aspettarci una Roma che non si snaturerà?

"Sarà il quarto incrocio contro questa squadra forte e con valori importanti in attacco. Il nostro modo di giocare è quello, ma se penso all'Europa League bisogna stare più attenti e concentrati. Andremo in campo a fare ciò che ci chiede il mister e ciò che abbiamo preparato".