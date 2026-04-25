Bologna-Roma, MALEN: "Spero di continuare così. Mondiale? Ora sono concentrato sul club"

La Roma torna a vincere in trasferta dopo poco più di tre mesi e lo fa battendo 0-2 il Bologna nel segno dell’infermabile Donyell Malen e del ritrovato Neil El Aynaoui, i quali mettono in cassaforte il risultato già nel primo tempo. Al termine della partita proprio Donyell Malen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

MALEN A DAZN

11 gol in 14 partite non è per tutti: Il record è di 12 di Balotelli, manca poco...

“Non lo sapevo, sono contento. Spero di continuare così”.

Cerchi di convincere anche Koeman che sei il 9 ideale anche per l’Olanda in vista del Mondiale?

“Quello è un grande torneo, vedremo. Ora sono concentrato sulla Roma”.