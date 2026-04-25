Bologna-Roma, Lucumi: "Malen gran giocatore, dobbiamo impedirgli di segnare. Vogliamo vincere sempre"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Dall'Ara il match tra Bologna e Roma, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Jhon Lucumi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del difensore rossoblù.

LUCUMI A DAZN

Difesa a 3?

"Sì, oggi abbiamo cambiato un po' ma è già successo in alcune partite come la finale di Coppa Italia e in Europa League. Abbiamo lavorato bene, possiamo farla e vincere con questo modulo".

Come si controlla Malen?

"Gran giocatore. Speriamo di lavorare bene in difesa e di impedirgli di fare gol, questa è la cosa più importante".

Cosa volete in queste ultime 5 partite?

"La stagione non è finita, dobbiamo spingere tanto. Dobbiamo fare il massimo per regalare soddisfazione ai tifosi, che stanno sempre dietro di noi. Vogliamo sempre vincere".