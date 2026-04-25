Bologna-Roma, GASPERINI: "Match importante soprattutto per noi. Caso Ranieri? Non sono direttamente coinvolto, mai fatto botta e risposta..."

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Dall'Ara il match tra Bologna e Roma, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del direttore sportivo del club capitolino.

GASPERINI A DAZN

Come hai preparato questa partita?

"Il Bologna è forte, ma se abbiamo così tanto vantaggio in classifica su di loro vuol dire che abbiamo guadagnato tanti punti. Fino all'anno scorso faceva la Champions, quindi ha una rosa importante. In casa è ancora più competitiva e i due precedenti in Europa League sono stati equilibrati. Sarà una bella partita, per noi è molto importante".

Ti aspettavi la difesa a 3 del Bologna?

"Si tratta di una soluzione che hanno quasi tutte le squadre. Siamo pronti ad affrontarlo".

C'è il rischio che la squadra sia distratta per le questioni extra-campo?

"Mi fate domande su una questione in cui non sono direttamente coinvolto e non so perché le fate a me. Io non ho fatto nessun botta e risposta. C'è una partita importante soprattutto per noi e ci siamo preparati nel miglior modo per cercare di vincere".