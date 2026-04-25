Bologna-Roma, Fenucci: "Rowe? Trattativa veloce, aveva qualche richiesta. Il percorso con Italiano continua"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Dall'Ara il match tra Bologna e Roma, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Claudio Fenucci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'amministratore delegato del club rossoblù.

FENUCCI A DAZN

Le parole di Italiano sono state interpretate male?

"Sì, sono state dette in un contesto diverso. Ho già parlato con la squadra e ho detto ai ragazzi di puntare almeno all'ottavo posto. Le motivazioni ci sono e non sono mai cambiate e anche l'atteggiamento dell'allenatore lo dimostra".

L'obiettivo futuro è lottare per l'Europa con Italiano?

"Cerchiamo sempre di essere tra quelle che possono competere a ridosso delle big, che hanno mezzi economici diverse rispetto a noi. Il percorso con Italiano continua, ci siamo trovati molto bene sotto il profilo umano e professionale. Ha dotato la squadra di un gioco molto europeo, siamo convinti di continuare su questa squadra. Dobbiamo aggiustare la situazione economica dopo il mancato ingresso in Europa, ma abbiamo un azionista forte".

Avete strappato Rowe alla Roma in estate?

"Trattativa abbastanza veloce, ho parlato anche con De Zerbi quando era al Marsiglia. Abbiamo chiuso velocemente, anche se è stato uno degli acquisti più costosi della storia del Bologna. Non so se ci fosse l'interesse della Roma, ma il giocatore aveva qualche richiesta. Ha fatto molto bene dopo essersi adattato, vorremmo continuare un percorso anche con lui".