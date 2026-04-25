Bologna-Roma, EL AYNAOUI: "Questo è un anno di scoperta, lavoro tutti i giorni per migliorare. Malen incredibile"

La Roma torna a vincere in trasferta dopo poco più di tre mesi e lo fa battendo 0-2 il Bologna nel segno dell’infermabile Donyell Malen e del ritrovato Neil El Aynaoui, i quali mettono in cassaforte il risultato già nel primo tempo. Al termine della partita proprio Neil El Aynaoui ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

EL AYNAOUI A DAZN

Il tuo assist è stato scelto come migliore giocata della partita. Meglio il gol o l’assist?

“L’assist. È incredibile che Malen abbia visto prima quel movimento. Si tratta di un giocatore incredibile e sapeva che potevo mettere un pallone così”.

Quanto avevi bisogno di una partita del genere?

“Penso che possiamo fare meglio nel gioco, ma siamo stati molto forti nella zone importanti. Penso che questo ha fatto la differenza oggi”.

Che dici della tua prima annata alla Roma?

“È stato un anno di scoperta. È la prima volta che sono andato a giocare fuori dalla Francia. Imparo tutti i giorni in una squadra e un club incredibile. Lavoro tutti i giorni per migliorare”.

Avete lavorato in settimana su queste giocate tu e Malen?

“Non particolarmente, ma cerchiamo di mettere Malen nelle migliori condizioni perché così abbiamo grandi possibilità di fare gol”.

Chi è il tuo maestro di italiano?

“Un po’ tutti. Abbiamo un bravo traduttore e lavoriamo bene con lui”.