Bologna-Roma, CRISTANTE: "Dobbiamo credere nel sogno Champions. Ranieri? Lo ringrazio, con noi ha fatto un bellissimo percorso"

La Roma torna a vincere in trasferta dopo poco più di tre mesi e lo fa battendo 0-2 il Bologna nel segno dell’infermabile Donyell Malen e del ritrovato Neil El Aynaoui, i quali mettono in cassaforte il risultato già nel primo tempo. Al termine della partita Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

CRISTANTE A DAZN

La Roma è a -2 dalla Juventus. Ha ragione Gasperini a mantenere vivo il sogno Champions?

“Certo, siamo arrivati fino a qui. È difficile, la Juve è una grande squadra, però finché abbiamo la possibilità dobbiamo provare a stare lì attaccati. Abbiamo visto che il campionato riserva anche sorprese, non si sa mai”.

Ieri Ranieri è uscito dalla società, ma ha lasciato tanto...

“Sì, il mister è una grande figura e un grande allenatore. Gli mandiamo un grande saluto. Con noi ha fatto un bellissimo percorso, non possiamo che dargli un grande abbraccio e ringraziarlo”.