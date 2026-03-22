Roma-Lecce, VAZ: "Tanta emozione e soddisfazione per il primo gol sotto la Curva Sud"

La Roma torna a vincere dopo esattamente un mese e dimentica l'eliminazione dall'Europa League con un'importante vittoria per 1-0 contro il Lecce in occasione della trentesima giornata di Serie A. Il match winner è Robinio Vaz, entrato al minuto 51 e autore del colpo di testa che ha deciso la gara al 57'. Al termine della partita proprio Robinio Vaz ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'attaccante francese.

VAZ A DAZN

Primo gol in Serie A, cosa hai provato?

“Tanta emozione e tanta soddisfazione per questo primo gol sotto la Curva Sud. Grazie ai tifosi per averci sostenuti”.

Chi è il tuo idolo?

“Zidane”.

VAZ A SKY SPORT

Ti senti cresciuto nelle ultime due partite?

"Ringrazio Hermoso per il cross, è stato perfetto. Cerco di aiutare la squadra, sono contento per questo primo gol. Spero di continuare così. Testa alta anche nei momenti più difficili per diventare più forti".