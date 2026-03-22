Roma-Lecce, MASSARA: "C'è volontà di ripartire subito e chiudere bene il campionato. Pisilli ed El Aynaoui sono forti, puntiamo su entrambi"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma eLecce, valido per la trentesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Frederic Massara, direttore sportivo dei giallorossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del dirigente del club capitolino.

Non c'è tempo di pensare alle sconfitte. La riflessione con la proprietà c'è stata, cosa vi ha detto Ryan Friedkin?

"C'è la volontà di ripartire subito, di chiudere bene il campionato, in crescendo, come in larghi tratti della stagione".

Tanti centrocampisti oggi, una riflessione su Pisilli ed El Aynaoui?

"Sono due giocatori forti che hanno fatto bene entrambi. El Aynaoui ha fatto molto bene nella prima parte del campionato, è partito in Coppa d'Africa, e tra l'altro si è posto all'attenzione del calcio internazionale come uno dei migliori giocatori di quella competizione. Proprio in quel periodo in cui c'erano più spazi, Pisilli ha trovato la possibilità di giocare con continuità, dimostrando tutte le sue qualità".

La difesa dava delle garanzie, mentre nelle ultime 7 partite ha subito 14 gol, cosa è cambiato?

"È vero che questo è un aspetto sul quale riflettere, perché effettivamente proprio nel momento in cui davanti abbiamo molti infortunati, quattro giocatori titolari che vengono a mancare, in realtà poi abbiamo trovato una maggiore prolificità, anche l'arrivo di Malen ha molto aiutato, e invece abbiamo perso un po' di quella solidità difensiva. Però non ridimensionerei questo cambiamento al solo aspetto dei difensori, ma riguarda tutta una fase di squadra che ha evidentemente sofferto un po' di più. È un aspetto sul quale il mister sta lavorando per cercare di ritrovare quella capacità di non subire gol che ci ha accompagnato per lunghissimi tratti della stagione".

Qual è la posizione del club in merito agli stage? Che ne pensate?

"Il tema del calendario è critico, non si riesce a trovare date ed è difficile trovare spazi anche se siamo tutti d'accordo che qualificarsi ai mondiali è chiave per tutto il momento. Questo tema riguarda anche il numero di squadre in Serie A".

Il direttore sportivo in seguito legge il seguente messaggio:

"Nel calcio non c'è e non ci sarà mai spazio per chi discrimina".