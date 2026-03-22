Roma-Lecce, HERMOSO: "Speravamo di passare il turno. Proveremo fino alla fine ad arrivare in Champions"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Lecce, valido per la trentesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Mario Hermoso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del calciatore giallorosso.

"La situazione non è delle migliori, no? Perché ovviamente la squadra si aspettava di superare questo turno di competizione europea. Credo che stiamo attraversando un momento in cui ogni dettaglio ci sta penalizzando molto. Una cosa che prima non ci succedeva, ora stiamo vivendo questa situazione. Però, beh, abbiamo nove partite davanti. Una sfida importante per fare molti punti nel resto della stagione e raggiungere il nostro obiettivo, che deve essere ambizioso. Ecco, in questo cammino siamo, no? Cercando di ribaltare la situazione, che è complessa, non è quella che ci piacerebbe avere in questo momento della stagione. Però, comunque, ci sono sfide importanti da affrontare per raggiungere qualcosa per cui abbiamo lottato per tutta la stagione".

Il pareggio della Juventus vi dice che c'è ancora speranza?

"Ovviamente si vede che il campionato è molto equilibrato e ci sono molte squadre che lottano per le posizioni in Europa. Ecco, credo che questo sia bello, no? Fa bello anche il campionato, rende bello il fatto che il calcio sia così. Quindi, noi dovremo fare il nostro percorso per cercare di esserci".

HERMOSO A DAZN

L’eliminazione dall’Europa è ancora fresca. Come state e come si riparte?

"Credo che, in generale, nella vita ci siano situazioni che non sono le migliori e che spesso generano tristezza, perché ovviamente speri sempre di fare meglio o di avere l’opportunità di andare avanti nella competizione. Però è così: ci sono momenti in cui, nonostante tutto, non si riesce a ottenere quello che si vuole. Il calcio però va avanti, così come la Roma e la squadra. Ci sarebbe piaciuto arrivare più lontano, avevamo questa ambizione, ma ora dobbiamo guardare avanti. Ci restano nove partite, dobbiamo continuare a lottare, seguire il nostro percorso e cercare di conquistare un posto nelle competizioni europee".

Quindi l’obiettivo resta chiaro?

"Sì, assolutamente. È la vita, è il calcio: non sempre si riesce a fare ciò che si vorrebbe. Ma l’obiettivo del gruppo è guardare avanti, continuare a lottare e inseguire un posto in Europa".