Roma-Lecce, GHILARDI: "Importante non subire gol. Gasperini grande allenatore, spero di crescere sempre di più"

La Roma torna a vincere dopo esattamente un mese e dimentica l'eliminazione dall'Europa League con un'importante vittoria per 1-0 contro il Lecce in occasione della trentesima giornata di Serie A. Il match winner è Robinio Vaz, entrato al minuto 51 e autore del colpo di testa che ha deciso la gara al 57'. Al termine della partita Daniele Ghilardi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del difensore giallorosso.

GHILARDI A SKY SPORT

Oggi le cose sono andate meglio in difesa...

"Sì, non abbiamo subito gol ed è molto importante. Lecce difficile da affrontare, siamo stati bravi a mantenere il vantaggio".

Che percezioni hai sulle vostre potenzialità?

"Periodo dove non abbiamo vinto tanto, ma la prestazione c'è sempre stata e abbiamo dato il massimo. Le cose non sono andate come volevamo, ma ci siamo rialzati e continueremo così".

GHILARDI A DAZN

Hai sentito come sta Mancini?

“Non ti so dire cosa ha avuto, ma l’ho visto tranquillo. Sono contento per i compagni che partiranno per la Nazionale”.

Che margini di crescita hai?

“Non è facile dirlo, preferirei lo dicesse un altro. Sono ancora giovane. Ho fatto un po’ di esperienza ma spero di migliorare sempre. Il mister è un grande allenatore e mi alleno con giocatori molto forti, quindi spero di crescere sempre di più”.

Cosa vi può dare questa vittoria?

“Questa vittoria ci dà tanto dopo un periodo ‘no’, soprattutto dal punto di vista dei risultati perché le prestazioni secondo me ci sono sempre state. Abbiamo sempre dato il massimo, ma non siamo riusciti a portare a casa altre vittorie. Abbiamo lavorato duramente durante la settimana. Siamo un grande gruppo e abbiamo avuto tanta mentalità per non tirarci giù. Oggi abbiamo giocato contro una squadra difficile da affrontare. Dopo il gol del vantaggio siamo riusciti a mantenerlo e non subire gol e questo è molto importante”.