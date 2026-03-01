Roma-Juventus, PISILLI: "Gasperini ci ha detto che siamo stati bravi e di continuare così"

Allo Stadio Olimpico va in scena il delicatissimo scontro diretto tra Roma e Juventus e la prima frazione di gioco si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore dei giallorossi grazie alla splendida rete di Wesley al minuto 39. All'intervallo Niccolò Pisilli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla piattaforma streaming. Ecco le sue parole.

PISILLI A DAZN

Cosa vi ha detto Gasperini nello spogliatoio?

"Di continuare così e che siamo stati bravi. Ci ha dato 2/3 accorgimenti tattici. Speriamo di entrare in campo nel secondo tempo come fatto nel primo".