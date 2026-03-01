Roma-Juventus, MASSARA: "Rinnovi? Nessuno sviluppo, stiamo parlando con tutti gli agenti. Vincere oggi sarebbe bello per fare un salto di qualità"

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico il super big match tra Roma e Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Frederic Massara, direttore sportivo dei giallorossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del dirigente del club capitolino.

MASSARA A DAZN

Il punto sulle trattative dei rinnovi?

"Stiamo in contatto con tutti gli agenti e stiamo parlando in generale. Non ci sono sviluppi particolari, siamo concentrati sul finale di stagione. Questi ragazzi sono molto legati alla Roma, sono molto seri e il loro impegno non è mai mancato. Sotto questo aspetto siamo sereni".

Mancini e Cristante sono quelli più vicini al rinnovo?

"Stiamo parlando. La loro scadenza è nel 2027, c'è più tempo. Si tratta di situazioni che stanno avanzando e quando ci saranno novità vi informeremo".

Ci dobbiamo aspettare qualcosa di diverso oggi dal punto di vista tattico?

"Il mister ha preparato la partita in questo modo, ma non penso che l'atteggiamento della squadra cambierà. Gasperini ha dato un'impronta chiara, l'aggressività e il modo di giocare propositivi in tutte le partite non mancheranno nemmeno stasera a prescindere dagli interpreti".

Scontro diretto che vale doppio?

"Non sono mai mancate le prestazioni negli scontri diretti, stasera sarebbe un bel momento per fare il salto di qualità. Abbiamo sempre fatto prestazioni positive. Stasera sarà una grande partita e si giocherà in una cornice bellissima, siamo tutti contenti".