Roma-Juventus, David: "Partita decisiva? No, ma è molto importante per la classifica"

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico il super big match tra Roma e Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Jonathan David ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del calciatore bianconero.

DAVID A DAZN

Questa partita è più una minaccia o una possibilità?

"E' una possibilità di mostrare la qualità e il livello che abbiamo".

Senti un po' di pressione? Quanto ti manca il gol?

"La pressione è positiva, ti spinge a dare il meglio partita dopo partita".

Stasera è decisiva?

"No, ma è molto importante perché è uno scontro diretto".