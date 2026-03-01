Roma-Juventus, Chiellini: "La corsa Champions si deciderà all'ultima partita. Spalletti? Non vedo nessun altro sulla nostra panchina"

Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico il super big match tra Roma e Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy dei bianconeri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del della Vecchia Signora.

CHIELLINI A DAZN

Vi aspettavate di arrivare a competere fino in fondo contro una Roma così forte?

"Certamente, la Roma è forte e Gasperini anche. Lotteremo fino all'ultima partita. Oggi è importante, dobbiamo recuperare qualche punto che abbiamo lasciato nelle ultime gare. A prescindere dal risultato di oggi tutte le squadre dovranno lottare fino all'ultimo minuto dell'ultima partita per capire chi andrà in Champions".

Come avete gestito il post Galatasaray?

"Non finisce domani la corsa Champions, ma è importante per entrambe le squadre. Arriviamo bene a questa gara e, tolto il passo falso con il Como, la squadra ha sempre dato dimostrazione di solidità e forza e sta mettendo dentro la consapevolezza di essere forte. Mi aspetto una prestazione matura e da Juventus come vista mercoledì e in quasi tutte le partite".

Sarà per sempre sì anche tra la Juventus e Spalletti?

"Lo step di oggi è la partita. Nelle prossime settimane avremo tempo per sederci. L'ho già detto: non vedo nessun altro sulla panchina della Juventus nella prossima stagione. Non mettiamo scadenze".