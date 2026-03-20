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Roma-Bologna, VAZ: "C'è tanta amarezza, peccato perché l'avevamo rimessa in piedi" (VIDEO)

20/03/2026 alle 00:05.
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Al termine della sfida persa ai tempi supplementari contro il Bologna, ha parlato Robinio Vaz. Queste le sue parole:

VAZ IN ZONA MISTA

Sulla partita e l'episodio finale con il possibile rigore...

"Peccato, abbiamo creato tanto e l'avevamo rimessa in piedi. L'ultima occasione poteva essere fallosa, l'arbitro non l'ha ritenuto tale"

Cosa vi siete detti nello spogliatoio?

"Ci siamo parlati, c'era tanta amarezza"

Questa Roma può ancora arrivare in Champions?

"Abbiamo ancora il 100% di possibilità di raggiungere la Champions, ci impegneremo al massimo"