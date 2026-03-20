Roma-Bologna, PELLEGRINI: "Momento negativo ma le cose possono cambiare, dobbiamo ritrovare la forza" (VIDEO)

Al termine della sfida di Europa League tra Roma e Bologna, ha parlato Lorenzo Pellegrini. Queste le sue parole:

PELLEGRINI A SKY

Esistono sconfitte che riempiono di orgoglio?

“L’orgoglio te lo riempie vestire questa maglia sia nelle sconfitte sia nelle vittorie. Oggi c’è tanta delusione, abbiamo provato in tutti i modi a fare una grande partita. Non siamo stati perfetti in occasione dei gol, ma abbiamo sempre ripreso la partita. Nei supplementari non ho mai percepito il pericolo di poter perdere. C’è tanta delusione, soprattutto per l’abnegazione che è stata messa”.

Momento duro…

“Le ultime due settimane sono state dure. Dobbiamo ritrovare la forza, ma oggi è difficile. In queste ultime gare le cose non sono andate, ma oggi ci sono tanti buoni spunti come la reazione dopo i gol subiti. Ci sono cose positive, ma dobbiamo migliorare su altri aspetti. Le cose sono cambiate in negativo, ma in 3/4 partite possono cambiare anche in positivo”.

PELLEGRINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"È stata una partita così, siamo andati in svantaggio, abbiamo ripresa, siamo andati in svantaggio il tuo gol, abbiamo ripresa con una forza incredibile, poi per perdere così è proprio… scusate non ho…"

Era una Roma che sembrava molto in controllo tra l'altro, nei supplementari e poi con un episodio.

"Diciamo che sul primo gol c'è stato quel fallo dubbio per cui ci siamo trovati in difficoltà numericamente, il secondo gol è un episodio. Siamo andati sotto il primo tempo, quindi rientrando dal secondo sapevamo di dover spingere un pochino di più, abbiamo dovuto lasciare magari qualche spazio in più, ma dovevamo provare.

Abbiamo preso il terzo gol, siamo riusciti a recuperare, poi dopo durante i supplementari, a parte il gol, non mi ricordo un momento in cui ho percepito pericolo sinceramente. Anche l'azione del gol, la devo rivedere, ma mi sembrava fossimo in controllo, fossimo noi in quattro, loro in due, è tanto difficile."

Come si riparte?

"Si riparte allo stesso modo di sempre, bisogna vincere domenica perché è importante rimanere aggrappato lì. Ormai penso che tutti sapete come sono fatto, io non sono un pessimista, uno che dice solo 'uno o solo l'altro'. No, noi non pensiamo così, mai.

La delusione di stasera è veramente tanta, ma comunque bisognerà ritrovare la forza in questi tre giorni per affrontare il meglio la partita di domenica perché a questo punto diventa ancora più importante.

Dovremo farlo sicuramente noi internamente e poi domenicaavremo bisogno di tutto l'appoggio della nostra gente che anche oggi è stata unica e sicuramente si meritava un risultato diverso."





