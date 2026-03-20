Roma-Bologna, GASPERINI: "Mancati troppi giocatori di spessore per puntare più in alto. Oggi abbiamo visto il meglio e il peggio di noi" (VIDEO)

Al termine della sfida tra Roma e Bologna, persa 3-4 dai giallorossi, ha parlato il tecnico Gian Piero Gasperini. Le sue parole:

GASPERINI A SKY

Gli appassionati di calcio si sono divertiti…

“È stata una partita molto avvincente. C’è grande rammarico, abbiamo visto il meglio e il peggio di ciò che possiamo fare. Il meglio in quasi tutta la partita, il peggio nei gol subiti. Abbiamo fatto una partita sempre in rimonta nonostante avessimo fatto cose importanti contro una squadra forte come il Bologna. Un peccato aver fatto certi errori…”.

Nelle ultime settimane si sono un po’ ripetuti questi episodi individuali…

“Anche Mancini ha sbagliato in occasione del primo gol, quando è rimasto a terra dopo una trattenuta. Era una situazione abbastanza anomale, ma questi errori sono costati dei gol”.

L’attenzione difensiva è cambiata nelle ultime settimane…

“Il livello si alza, così come la fatica e la pressione. Abbiamo fatto tante cose buone e recuperato tre gol, l’inerzia della gara sembrava a nostro favore. Ma quando sbagli così ci sta che perdi…”.

Quanto ti stanno mancando gli attaccanti infortunati?

“Nei supplementari c’era un po’ di fatica soprattutto in difesa, ma non potevamo fare cambi. Il Bologna ha messo tre attaccanti freschi e non era facile. Se ti mancano 4/5 giocatori nello stesso reparto, è evidente che soffri. Abbiamo trovato un Malen straordinario, ha alzato la pericolosità in attacco. Ma nel girone d’andata avevamo più soluzioni e riuscivamo a ottenere risultati. In questa ultima settimana non ho molto da dire ai giocatori, hanno fatto una prestazione di livello contro il Bologna. Da inizio anno abbiamo problemi in attacco, Avevo la speranza e il sogno di ripetere certe situazioni offensive, ma per infortuni o perché non siamo riusciti ad arrivare a giocatori con certe caratteristiche è stato più difficile. Ma i giocatori sono sempre stati straordinari”.

La crescita di Vaz?

“È un ragazzo giovanissimo. Su di lui pesa l’investimento molto alto e quindi ci si aspetta tanto, ma ha bisogno di crescere. Giocare a questi livelli non è facile. A gara in corso ti può dare soluzioni e può essere utile. Poi per puntare a traguardi più alti, ci sono venuti a mancare giocatori di uno spessore notevole come quelli che avete elencato prima (Dybala, Soulé, Ferguson e Dovbyk, ndr)”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Come si spiega gli errori in difesa? I fischi della Curva?

"I fischi sono dettati dall'eliminazione, è così. Non sono per la prestazione, anche se la gara è stata condizionata da errori grossolani dato che per il resto la squadra ha fatto vedere anche il meglio di sé. Poi il risultato determina tutto".

Ci spiega le scelte tattiche iniziali?

"Sono soddisfatti di quanto fatto inizialmente; poi, sulla mezza trattenuta, abbiamo preso gol. La prestazione è stata però di livello, è stata una gara molto simile a quella di campionato, anche se li avevamo Soulé. La prestazione è stata buona, rovinata dal risultato".

La squadra ha la forza di andare avanti?

"Deve assolutamente riportare l'attenzione al campionato. Questa squadra ha fatto un percorso positivo fino a questa settimana: all'andata avevamo fatto un buon risultato, oggi invece siamo stato superiori in tanti aspetti ma abbiamo buttato via la gara. Loro ne hanno aprofittato ed è giusto così. Il percorso fatto merita di essere finito al meglio".

Gli scarsi risultati recenti da cosa sono dettati? Koné come sta?

"Vedremo, probabilmente è un guaio muscolare. I risultati dicono questo: in mezzo alle ultime partite c'è una serie di prestazioni notevoli con episodi non felici. Credo che nelle ultime 9 partite ce ne siano alcune molto buone."







GASPERINI AL CANALE YOUTUBE DELLA ROMA

Una serata che la Roma aveva ripreso molto bene, poi amara.

“Sì, per forza amara, abbiamo fatto degli errori, peccato abbiamo visto il meglio e il peggio di questa squadra, perché ha fatto delle cose bene tutta la partita con gravi errori che hanno condizionato poi il risultato.”

Questo è un anno di costruzione ed è normale che ci siano cali.

“Ma non lo so, è un anno di costruzione, ma questo non significa che non si debba sempre essere ambiziosi e cercare di fare le cose bene subito. Abbiamo fatto un buon percorso, evidentemente non siamo abbastanza pronti per andare oltre nel momento decisivo. Abbiamo pagato sicuramente tante situazioni. Stasera c'è poco da dire, ho visto il meglio e il peggio.”

Bisogna ripartire con la testa subito.

“Sì, bisogna assolutamente fare queste prossime nove partite al meglio di tutto, perché questa stagione che abbiamo fatto fino adesso non merita di finire male e non finiremo male.”





