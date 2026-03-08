Genoa-Roma, Vitinha: "Ho iniziato in panchina, ma il mio obiettivo è aiutare. Con la testa libera riesco a fare il mio meglio"

Il Genoa vince contro la Roma e guadagna tre punti importantissimi in ottica salvezza, staccando di sei punti la Cremonese, attualmente 17a. Vitinha, L'autore del gol, subentrato ad Ekuban al 75' ha parlato della sua partita e dell'importanza del match per Daniele De Rossi, grande ex della partita.

VITINHA A SKY

Capivate l’importanza di questa partita per De Rossi?

“Magari è cambiato atteggiamento e lettura del mister, perché è un allenatore troppo intelligente. Voleva vincere questa partita come tutti noi e questa è stata un altro partita facendo il nostro”.

VITINHA A DAZN

Oggi sei partito dalla panchina ma sei stato decisivo.

“Ho detto chiaramente che dobbiamo giocare tutti, siamo forti. Ho iniziato in panchina, ma il mio obiettivo è aiutare la squadra e sono felice di aver fatto gol, ma ancora di più per cosa ha fatto la squadra”.

Quanto c’è di De Rossi nella tua stagione? Hai segnato più che in tutte le tue scorse stagioni al Genoa.

Messias lo interrompe: “È scarso…” (ride, ndr)

“Tanto, mi ha dato fiducia, a me come agli altri. Così è più facile, con la testa libera riesco a fare il mio meglio”.