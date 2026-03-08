Genoa-Roma, VENTURINO: "Migliorato grazie ai consigli di Gasperini. Felice di essere in questo club"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Luigi Ferraris il match tra Genoa e Roma, valido per la ventottesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Lorenzo Venturino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole dell'attaccante giallorosso.

VENTURINO A DAZN

Le tue sensazioni in vista di questa gara da ex?

"Sono molto grato al Genoa per tutto quello che mi ha dato in questi anni, dal settore giovanile fino all’esordio e alle partite in prima squadra. Però ora sono alla Roma, sono molto contento di essere qui e cerco di dare il meglio per questa squadra".

Senti che questo è il tuo momento?

"Io cerco di giocare nel miglior modo possibile e nel modo più spensierato possibile, sia negli spezzoni sia nei momenti in cui parto titolare. Questa è la cosa che cerco di portare sempre avanti".

Che consigli ti ha dato Gasperini? E una curiosità: avete parlato di Arenzano? Lui è cittadino onorario e tu sei nato lì...

"Abbiamo parlato di Arenzano la prima volta che ci siamo incontrati, però poi è finita lì".

Quanto ti ha aiutato Gasperini nella preparazione? Per un giocatore del tuo ruolo cosa dà un allenatore come lui?

"Da quando sono arrivato mi ha dato molti consigli, mi sta aiutando molto e sento già che in questo mese da quando sono arrivato qui sono migliorato. Sto cercando di prendere il più possibile da un allenatore come lui".

VENTURINO A SKY SPORT

Emozioni?

"Una grande emozione per me, perché comunque è la prima partita da titolare con indosso la maglia della Roma. Però non solo le prime partite contano: è una partita come le altre per me. Cerco di dare il meglio e adesso sono molto contento".

Che indicazioni ti ha dato Gasperini?

"Questo è un ruolo che ho sempre ricoperto. Cerco di essere il più libero possibile, di toccare più palloni possibili e provare a creare superiorità numerica".

Cosa ti ha portato ad affrontare tutti gli spezzoni con grande personalità?

"Io cerco di essere il più libero possibile: questo è il mio modo per affrontare al meglio le partite".

Non è che sbagli panchina e vai da De Rossi?

"No. Io sono molto grato a tutto il percorso che ho fatto col Genoa, però ora sono concentrato qui e sono molto felice di essere qui".