Genoa-Roma, TSIMIKAS: "Il pareggio con la Juventus un duro colpo, ma dobbiamo pensare solo a noi. Io darò sempre il massimo"

La Roma cade in casa del Genoa diDe Rossi e, dopo il pareggio per 3-3 subito all'ultimo respiro contro la Juventus, perde 2-1 allo Stadio Ferraris a causa delle reti di Messias e Vitinha. I giallorossi vengono agganciati al quarto posto in classifica dal Como a 51 punti e domenica prossima ci sarà lo scontro diretto. Al termine della partita Konstantinos Tsimikas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del terzino giallorosso.

TSIMIKAS A DAZN

Leggo la delusione nel tuo volto...

“Sì, certo dopo questa sconfitta, una partita molto strana. Sono deluso come tutti. Siamo arrivati con l’idea di fare un certo risultato, ma non abbiamo vinto. Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo accettare questa sconfitta, imparare dagli errori e fare bene nella prossima partita”.

Quanto siete preoccupati per questo ko e in vista dello scontro con il Como?

“Come ho detto tante volte, dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro. Dobbiamo vincere la prossima partita, non pensare al Como o alla Juventus. Dobbiamo pensare partita dopo partita e dare tutto se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo prendere il buono da questa sconfitta e vincere le prossime partite”.

TSIMIKAS IN CONFERENZA STAMPA

Che idea ti sei fatto di questa tua stagione?

"Come giocatore vorrei giocare sempre di più. Io voglio farmi trovare pronto. Mi sono sempre dimostrato disponibile e di voler giocare. Io darò il massimo fino all'ultimo. Ma tutti abbiamo un obiettivo unico, ho sempre cercato di dare il massimo. Quello che conta sono gli obiettivi di squadra".

Il clima nello spogliatoio dopo Roma-Juventus?

"C'è grande delusione. Il pari con la Juventus è stato un duro colpo e oggi avremmo voluto vincere. E' arrivata una sconfitta, il campionato è molto equilibrato. Per reagire dobbiamo trarre insegnamenti anche da questo ko. E' chiaro sarebbe stato meglio arrivare allo scontro diretto col Como con qualche punto in più. Ora a Como vogliamo fare una grande partita a Como".