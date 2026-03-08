Genoa-Roma, Messias: "Restare? Impossibile non accettare, vivo per queste emozioni. Mi sento meglio di tanti giocatori di 20 anni"

Messias, autore del primo gol della partita, su rigore, dopo il fallo ingenuo commesso da Pellegrini sugli sviluppi da calcio d'angolo, ha parlato del suo futuro con la squadra e dell'importanza di questa vittoria in ottica classifica.

MESSIAS A SKY

Vuoi restare ancora?

“Vedi la festa che fanno questi qua? Impossibile non accettare, guarda che stadio. Io vivo per l’emozioni, il calcio non è solo soldi. È un mestiere bellissimo e non contano solo i soldi”.

MESSIAS A DAZN

Quanto pesa la classifica dopo questa partita?

“Bellissimo, perché avevamo bisogno di punti. La settimana scorsa a Milano abbiamo fatto una buona partita ma ci è mancato qualcosa. L’Inter è più forte di noi, così come la Roma, ma oggi in casa siamo riusciti. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister”.

Sei un giocatore offensivo ma fai delle corse all’indietro importanti.

“Bisogna adattarsi. Mi sento meglio di tanti giocatori di 20 anni, meglio di lui… (ride guardando Vitinha, ndr). Cerco di fare un sacrificio, il calcio ormai va in questa direzione”.