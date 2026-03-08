Genoa-Roma, MASSARA: "L'infortunio di Dybala non incide sull'eventuale rinnovo. Fiducia in Vaz, Venturino e Zaragoza"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Luigi Ferraris il match tra Genoa e Roma, valido per la ventottesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Frederic Massara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del direttore sportivo giallorosso.

MASSARA A SKY SPORT

I tanti giovani in campo? Venturino che qualità ha?

"Venturino ha subito avuto un impatto positivo, è sempre entrato con grande intraprendenza e vivacità. Ha qualità interessanti e siamo soddisfatti di lui".

Preoccupati dal fatto che ci sia solo Malen come centravanti o Vaz vi sta facendo vedere qualcosa?

"Abbiamo tanti infortuni in attacco e non aiuta, ma abbiamo recuperato El Shaarawy che ci può aiutare. Vaz è molto giovane ed è arrivato da poco, deve adattarsi ma sta facendo vedere cose interessanti e abbiamo fiducia in lui così come in Zaragoza e Venturino".

L'infortunio di Dybala rende improbabile il rinnovo?

"Non incide. Non abbiamo parlato del contratto di Paulo prima e non è corretto farlo ora. Speriamo possa recuperare velocemente e confidiamo che possa darci una mano nelle ultime partite. L'infortunio non impatta sulle nostre strategie e sul rapporto con Dybala".

Si poteva gestire meglio l'infortunio?

"Non entro nelle questioni mediche. Gli specialisti hanno fatto delle considerazioni, ma è sempre meglio provare prima delle soluzioni conservative concentrandosi soprattutto sulla salute del giocatore. Ora il problema sembra risolto e presto lo riavremo a disposizione".

MASSARA A DAZN

Le insidie di questa gara?

"Affrontiamo tre partite difficili in pochi giorni, ma ora siamo concentrati sul Genoa. Il Genoa è difficile da affrontare e al Ferraris mette tutti in difficoltà. Servirà una grande partita".

Il caso Dybala poteva essere gestito in modo diverso? Il suo futuro?

"Non parlo dell'aspetto medico. Si è tentata una strada conservativa, poi si è capito che non era possibile andare avanti così e l'intervento è andato bene. Ci auguriamo di averlo a disposizione nelle ultime partite. Futuro? Non abbiamo parlato del contratto prima e non è corretto farlo ora che è infortunato, ma l'infortunio non incide sulle nostre strategie. Avremo modo di affrontare il tema con lui e il suo agente".

Quanto si gioca Venturino da qui alla fine? Quanto sposterebbe la qualificazione in Champions?

"Venturino ha avuto un impatto molto positivo, è entrato sempre con intraprendenza e vivacità. Contiamo molto su di lui. La Champions sposta e impatta sui ricavi, ma la Roma non rinuncerà mai ad essere competitiva e ha una grande proprietà che permetterà di farlo a prescindere dalla qualificazione o meno".