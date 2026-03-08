Genoa-Roma, Masini: "Importantissima l'energia dei tifosi. La vittoria contro una big ci manca e speriamo possa arrivare oggi"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Luigi Ferraris il match tra Genoa e Roma, valido per la ventottesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Patrizio Masini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del calciatore del Grifone.

MASINI A DAZN

Quanto può aiutare lo stadio?

"È importantissimo e dobbiamo sfruttare l'energia che ci dà. Ci manca una vittoria con una big e spero possa arrivare oggi".

Come ti senti?

"Mi sento bene, mi alleno sempre per cercare di giocare. Contento di avere questa opportunità".

MASINI A SKY SPORT

Tu hai segnato contro la Roma...

"Sono ricordi belli, però appunto sono ricordi. Spero di ripetermi e di fare una bella partita. Il gol è stato una casualità, perché non succede tutte le volte".

De Rossi disse: "Masini mi ha svelato che per lui il Genoa è come per me la Roma". Ti ha dato fastidio che lo ha raccontato?

"No. Anzi, me l’ha chiesto il giorno dopo e io gli avevo detto: 'No, figurati, anzi'. Non mi è mai balenato in testa il pensiero di andare via. Sono contento di questa opportunità e spero di sfruttarla".

Per De Rossi l'andata è stata l'unica gara sbagliata...

"Io penso che sì, abbiamo sbagliato una partita ma ci sta: all’Olimpico, contro la Roma che lì è fortissima, può succedere. Abbiamo fatto qualche accorgimento e speriamo che porti un risultato diverso".