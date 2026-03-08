Genoa-Roma, Masini: "De Rossi? Caratterialmente siamo simili, anche se era molto più forte di me"

Patrizio Masini, centrocampista del Genoa ed autore dell'assist vincente per Vitinha, che ha regalato la vittoria ai rossoblu, ha parlato ai microfoni di Dazn circa il suo ruolo ed il rapporto con De Rossi. L'ex Ascoli ha anche parlato delle emozioni provate nel match contro la Roma, dopo un periodo in cui spesso non è partito titolare, facendo un paragone anche con il modo di giocare dell'ex capitano della Roma, adesso suo allenatore

MASINI A DAZN

De Rossi era contento per il tuo assist, ha detto che vai così forte in allenamento che deve fermarti. Incarni quello che chiede in questo momento?

“Sono stato ammonito subito e mi ha detto più volte di calmarmi. Avevo tanta voglia perché non partivo titolare da tanto. Ho cercato di cogliere l’opportunità, è tutta la settimana che aspettavo perché avevo intuito qualcosa”.

Puoi giocare in molte posizioni, De Rossi è orgoglioso di te. Cosa ti ha dato?

“Caratterialmente siamo simili, mi ricordo come giocava, anche se era molto più forte di me, trascinava. Avevi avuto piedi migliori avrei potuto gestirmi di più, ma queste sono le mie qualità e sono contento che il mister abbia detto queste parole. Anche quando giocavo meno in conferenza l’ha detto più volte”.

Ad Ascoli giocavi da mezzala. Qual è il tuo ruolo?

“Forse nell’ultimo anno ho fatto più il mediano a due, ma ho sempre fatto la mezzala. Forse il play in questo momento mi viene meno bene se vuoi l’impostazione, però posso farlo. In passato ho fatto anche il quinto, dipende cosa vuoi fare in partita. Penso che il mister sia stato bravo a leggere la partita, perché la Roma ti viene a prendere fortissimo”.