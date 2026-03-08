Genoa-Roma, De Rossi: “Felice di aver vinto, faccio il mio lavoro. Pellegrini? Criticato come tutti i romani, sta facendo la storia”

Daniele De Rossi ha parlato nelle interviste post partita della preparazione alla partita, dei pensieri e delle strategie che ha messo in atto per sconfiggere la sua Roma, ricordando il suo passato, senza nascondere però, anche giustamente, la felicità per la vittoria arrivata con una grande squadra.

DE ROSSI A SKY

Si aspettava che finisse così questa partita?

“Questo é lo stato dei fatti e speravo finisse così. Aldilà di quello che é stato, io sono qui per fare il mio lavoro. Una piazza speciale e dei ragazzi speciali per cui devo dare tutto. Se lo meritano perché hanno fatto una partita con grandissima intensità e dando tutto, io non posso dare un millimetro di meno”.

I giocatori hanno dato tutto, vittoria studiata tantissimo

“È così che l’abbiamo preparata in questi giorni. Penso che gli uomini che hanno giocato all’inizio hanno fatto una grade partita ma non a caso l’abbiamo vinta con i panchinari. Tante volte quest’anno abbiamo fatto partite belle e abbiamo preso il gol all’ultimo. Meritavano una gioia così e ci servivano i 3 punti”.

Hai cambiato per qualche motivo?

“No, lo avevamo fatto anche due domeniche fa con il Torino. Aveva funzionato e poi Ellertson gioca veramente bene. Con le squadre che ti aggrediscono forte può essere un vantaggio. Poi mettevamo pochi cross con i piedi invertiti, questa statistica non l’abbiamo migliorata ma i ragazzi si trovano bene. Oggi ha funzionato, con l’Inter meno. Ma la disponibilità dei giocatori ti permette scelte del genere”.

L’uomo da marcare era Malen e Ostigard non ha mai avuto paura

“La Roma è una squadra forte e se la lasci giocare i giocatori forti ti colpiscono. Avevo molta paura di Malen, non lo conoscevo ma mi sta sorprendendo ed è sempre decisivo, forse tra i più forti del campionato. Ostigard è molto più forte di quanto pensassi ma ha ancora bisogno di ordine. Poi lui ci mette tutto, ed è stata l’ennesima domenica in cui ha dovuto marcare giocatori forti. Ha fatto bene con Hojlund, Pellegrino e stasera Malen. Non è facile non farli muovere”.

DE ROSSI A DAZN

Queste vittorie arrivate attingendo a giocatori visti meno contano tanto per la squadra?

“Valgono tre punti, che sono importantissimi. Valgono tanto perché arrivano da un gruppo sano e forte. A gennaio dopo il mercato avevo detto che ero felice perché avevo un gruppo variegato. So che le partite non sono tutte uguali. Quando vuoi fare una partita di intensità come stasera devi attingere a un certo tipo di giocatori. Sono contento per stasera”.

Avevi già programmato la staffetta degli attaccanti? Questa è una squadra viva.

“Sì, gliel’avevo detto della staffetta. In queste partite intense è impensabile giocarle con gli stessi undici, soprattutto con giocatori che non hanno mai fatto 90 minuti. Io cerco di essere onesto con loro. Sono contento per l’assist di Masini. Sono ragazzi per bene, mi piace stare con loro, rincuorarli quando non vanno bene e lasciargli la scena. Masini in allenamento va al doppio degli altri, ma magari la prossima partita non giocherà. Ai ragazzi chiedo di dare tutto, come io dò tutto”.

Aveva detto “ho cercato per una vita di far vincere la Roma, mi fa strano cercare di batterla”. Oggi che effetto le fa?

“Dopo non ho più vinto una partita. Se decidi di fare questo devi mettere in preventivo che ci giocherai contro. Non voglio minimizzare quello che è stata per me la Roma, che non mi dispiace che loro siano dispiaciuti, ma non voglio stare a giustificarmi perché sarei ipocrita e farei finta di essere dispiaciuto per una cosa che mi rende felice, cioè aver vinto. Sarà il mio destino finché non tornerò a sperare che la Roma vinca 38 partite. Se devo pensare a una squadra che mi faccia sentire in modo simile a Roma è il posto dove sto adesso”.

DE ROSSI IN CONFERENZA STAMPA

Sulla partita

"Ho una squadra che è disponibile, che ha gamba, fiato e coraggio. E sono le caratteristiche che chiede Gasperini e io i più grandi li spio e li seguo. Mi piace molto il calcio che fa lui e per giocare contro le sue squadre o se coraggioso o ti mangiano".

Su Masini e Messias

"Non facevo finta quando dicevo che a gennaio ero contento della rosa. Io credo che ho l'opportunità di organizzare la partita contro il Torino palleggiando o come oggi che ho chiesto di andare alle spalle della difesa della Roma. Ognuno ha le sue caratteristiche e io cerco di scegliere, ma chi è entrato lo ha fatto con il piglio giusto".

Sull'importanza dei tre punti

"E' una vittoria importantissima per la classifica. Ogni classifica stai lì ad allontanarti il più possibile dalla zona pericolosa. Abbiamo una sfida difficile contro un avversario battezzato da tutti come retrocessa ma che ha messo in difficoltà il Napoli. Questa squadra dà tutto. Se non faremo una partita seria a Verona è perché sarò stato un pessimo allenatore in settimana".

Come stai vivendo la città?

"Sto vivendo la città. Mi impongo di non stare chiuso in casa. Faccio casa-Pegli poi vado in giro per la città che sto scoprendo".

Su Sabelli

"Ha fatto una partita seria, è un ragazzo che ci tiene a questa piazza. Secondo me si allena molto meglio rispetto a prima. Io con lui parlo molto chiaro, è un ragazzo positivo e che sta tornando il capitano che era. Nella prima parte era dispiaciuto perché non giocava ma è sempre stato positivo".

Su Pellegrini

"Non so quanto sia corretto parlare dei giocatori degli altri. Ho visto i suoi numeri e ha superato me e altri giocatori come assist. Come tutti i romani a Roma vengono criticati ma fra un po' ci diremo: 'Hai visto quando c'era Pellegrini?'. Siamo un po' 'borbottoni', loro non sono più miei giocatori ma sono amici. Posso dire che sta facendo la storia della Roma".