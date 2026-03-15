Como-Roma, MASSARA: "Punti pesanti in palio. Faremo sempre mercati coerenti con le ambizioni e il prestigio del club"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Sinigaglia il big match tra Como e Roma, valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Frederic Massara, direttore sportivo dei giallorossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del dirigente del club capitolino.

MASSARA A SKY SPORT

Gara fondamentale...

"Partita molto importante per la classifica, i punti in palio pesano molto. Il campionato è lungo, ma siamo pronti ad affrontare questa gara".

La Champions condiziona il mercato?

"Come per tutte le squadre del mondo l'impatto dei ricavi della Champions è molto grande e può aiutare. La Roma farà sempre mercati coerenti con le proprie ambizioni e il prestigio del club grazie alla proprietà".

Come sta il parco attaccanti? Stanno arrivando le risorse per accompagnare Malen?

"Malen riesce a combinare bene con diversi giocatori e questo aiuta. L'attacco soffre di tanti infortuni, ma abbiamo altri giocatori disponibili e il rientro di El Shaarawy è importante".