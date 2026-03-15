Como-Roma, Kempf: "Ho già affrontato Malen in Bundesliga, bisogna marcare stretto per limitarlo"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Sinigaglia il big match tra Como e Roma, valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Marc Oliver Kempf ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del difensore dei lariani.

KEMPF A DAZN

Come si ferma Malen?

"Lo conosco dai tempi della Bundesliga. Bisogna difendere molto stretti, è bravo e forte. Bisogna stargli vicino per limitarlo".

Questa è la partita più importante della stagione e forse della storia del club?

"Non è la più importante, dato che mancano tante partite alla fine della stagione. Dobbiamo fare bene come sempre fatto".

KEMPF A SKY SPORT

La partita?

"La Roma è una grande squadra con buoni giocatori e un allenatore di grande esperienza, ma anche noi siamo una buona squadra e abbiamo le possibilità per batterla oggi".

Fabregas non vuole parlare di Champions...

"Non se ne parla nello spogliatoio. Pensiamo partita dopo partita, cercando di vincere. Sarà così anche per le prossime e vedremo dove finiremo".