Como-Roma, Fabregas: "Perrone sta bene, ma in queste partite è meglio puntare su chi è al 100%"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Sinigaglia il big match tra Como e Roma, valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del tecnico.

FABREGAS A SKY SPORT

Come sta Perrone?

"L'ho convocato. Lui mi ha detto che sta bene, ma solo ieri ha fatto una parte di allenamento in gruppo. In questo tipo di partite è meglio far giocare chi sta al 100%. Può entrare se c'è bisogno".

La difesa a tre e l'attacco con il falso nove?

"Tu dici che è una difesa a tre, poi vedrai. Il falso nove? Un'alternativa in più, ma per me Paz è un attaccante che ha caratteristiche diverse rispetto a Osimhen, Lukaku, Messi".

Non parla mai di Europa: si aspettava all'inizio del percorso di arrivare già a 100 punti totali?

"Non mi immaginavo di essere a questo punto un anno fa. Io penso sempre giorno dopo giorno. Abbiamo un progetto con una visione futura, dobbiamo lavorare e continuare a crescere. Siamo tutti molto giovani, anche la società".