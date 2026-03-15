Como-Roma, EL SHAARAWY: "Infortunio fastidioso ma ora sto bene. Servirà tanta qualità in attacco per fare la giocata decisiva"

Alle ore 18 va in scena allo Stadio Sinigaglia il big match tra Como e Roma, valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Stephan El Shaarawy ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole dell'attaccante giallorosso.

EL SHAARAWY A DAZN

Le sensazioni per il ritorno in campo?

"Devo adattarmi al ritmo della gara, ma mi alleno con la squadra da un paio di settimane e fisicamente sto bene. Sarà una partita di grande intensità, dobbiamo essere pronti".

Dove si fa la differenza?

"Ci sarà un ritmo elevato. Il Como palleggia bene, bisogna stare attenti in fase difensiva e dobbiamo avere tanta qualità in attacco per fare la giocata decisiva. Abbiamo le qualità per riuscirci".

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Come stai?

"Fisicamente molto meglio. L'infortunio è stato fastidioso, quando c’è un’infiammazione non si sanno mai bene i tempi di recupero. Mi alleno con la squadra da qualche settimana e sto bene".

Il momento della Roma?

"Le prestazioni ci sono state. Abbiamo sempre messo grande intensità e condizione fisica, ma a volte ci è mancato il gol. Dal punto di vista dell’impegno, della crescita, dell’agonismo e della condizione fisica penso che non ci si debba rimproverare nulla. Stiamo facendo un grande percorso e oggi è una sfida importante in chiave classifica, quindi dobbiamo essere pronti".

Cosa servirà per battere il Como?

"Ci vuole tanta attenzione. Sappiamo le qualità del Como, ha grande tecnica in mezzo al campo. Servirà una gara molto attenta, ma soprattutto molto intensa a livello fisico e qualitativo. L’abbiamo preparata e siamo pronti per fare una grande partita".