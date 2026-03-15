Como-Roma, Diao: "sapevo di poter fare la differenza in queste partite. Vogliamo vincere e giocare bene"

Dopo la vittoria per 2-1 è stato intervistato uno dei protagonisti della partita odierna: Assane Diao (subentrato al 46' al posto di Sergi Roberto), il calciatore senegalese, rientrato da poco da un brutto infortunio, ha deciso la partita con le sue accelerazioni e la sua fisicità, determinando l'espulsione dubbia di Wesley al 64', episodio chiave della partita. Ecco le sue parole:

DIAO A DAZN

Sei rientrato oggi, come stai fisicamente?

“Bene. È una stagione difficile, ma sapevo che adesso posso fare la differenza in queste partite. Cerco di aiutare la squadra”.



Sembra che abbiate leggerezza mentale.

“Penso che abbiamo una mentalità vincente, vogliamo vincere e giocare bene. Uno parte all’inizio e uno dopo ma tutti sappiamo cosa dobbiamo fare”.

DIAO A SKY

Siete una squadra che fa sempre bene, qual’è il segreto?

“Lavoriamo tanto con lo staff, loro sono fortissimi. Tutti noi sappiamo cosa fare per mettere in difficoltà le squadre che affrontiamo”.