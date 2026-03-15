Como-Roma, Da Cunha: "Credevo in questo progetto, il lavoro che facciamo è buono, e si vede. Vogliamo sempre fare male"

Lucas Da Cunha, uno dei grandi protagonisti del Como di quest'anno, nonché unico giocatore rimasto dai tempi del Fabregas calciatore, ha risposto, dopo un'altra grande prestazione, alle domande sull'importanza della partita di oggi, valida per la 29a giornata di Serie A (anche e soprattutto per il discorso Champions) e su quello che potrà significare in ottica campionato. Le sue dichiarazioni:

DA CUNHA A DAZN

Che significa questo risultato?

“Significa che il lavoro che facciamo è buono e si vede sul campo, perché vinciamo e facciamo punti. Quando vinci partite così significa che il lavoro è buono”.

Sei l’unico rimasto dalla Serie B. Se te l’avessero detto cosa avresti pensato?

“Non pensavo a questo. Avevo creduto a questo progetto, sapevo che era buono per me anche in Serie B, ma non pensavo così”.

DA CUNHA A SKY

Siete una squadra che fa sempre bene, qual’è il segreto?

“Non c’é un segreto, questo è il lavoro che facciamo ogni giorno. Proviamo sempre a fare male alle squadre, non sempre ci riusciamo”.