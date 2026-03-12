Bologna-Roma, SVILAR: "Risultato positivo in vista del ritorno. Abbiamo subito rialzato la testa dopo Genova"

Il derby italiano tra Bologna e Roma, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, termina con il risultato di 1-1. Bernardeschi sblocca la gara al Dall'Ara al 50' e al 71' Pellegrini realizza la rete del definitivo pareggio con una zampata a porta vuota: si deciderà tutto nel match di ritorno che andrà in scena tra una settimana allo Stadio Olimpico. Al termine della partita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del calciatore giallorosso.

SVILAR A SKY SPORT

In ogni partita è come se segnassi un gol…

“Bella parata, anche se non angolatissima”.

Quella su Pobega decisiva...

“Si, è stata importante. Per lui era difficile. Ho fatto un’uscita veloce, non so se era fuorigioco. Era abbastanza importante per il risultato, abbiamo fatto la nostra partita e portato a casa un risultato positivo per il ritorno”.

Che atmosfera c’era dopo Genova?

"Abbiamo rialzato subito la testa, a Genova non era facile, così come oggi. Contro di noi le squadre giocano molte palle in avanti e palle alte, che ci tolgono il nostro gioco. Come detto prima se loro giocano sporchi, anche noi dobbiamo farlo”.

Era casuale quel rinvio sul pareggio?

“Queste sono cose che alleniamo con mister Farelli, più per me per avere tempo di tornare in porta che per mettere in difficoltà l’avversario, quello era casuale (ride, ndr)”.